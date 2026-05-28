Переход Гордона в "Барселону" не повлияет на будущее Рашфорда - СМИ

Готовящийся переход крайнего нападающего Энтони Гордона в "Барселону" из "Ньюкасла" не окажет прямого влияния на возможность выкупа "сине-гранатовыми" вингера Маркуса Рашфорда у "Манчестер Юнайтед". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Sky Sports Даниал Хан на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, "Барселона" по-прежнему обладает финансовыми возможностями, чтобы активировать опцию выкупа Рашфорда в размере € 30 млн.

При этом "Манчестер Юнайтед" не намерен пересматривать условия сделки с каталонским клубом и не будет рассматривать вариант с повторной арендой футболиста. Манкунианцы считают, что способны продать Рашфорда другой команде за более высокую цену.