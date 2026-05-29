29 Мая 2026
RU

СМИ: Почеттино обсудил переход в "Милан"

Мировой футбол
Новости
29 Мая 2026 00:30
22
СМИ: Почеттино обсудил переход в "Милан"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино провел переговоры с "Миланом". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

По информации издания, бывший наставник английского "Тоттенхэма" и французского "ПСЖ" заинтересован в переходе в "Милан", так как "россонери" планируют вкладывать значительные средства в развитие молодежной системы клуба, а также в создание конкурентоспособной команды.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. Его контракт действует до конца чемпионата мира – 2026.

Ранее "Милан" уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре. По итогам сезона красно-чёрные заработали 70 очков и расположились на пятой строчке в таблице Серии А — вне зоны Лиги чемпионов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чемпион Европы по футболу Фонте объявил о завершении карьеры
01:30
Мировой футбол

Чемпион Европы по футболу Фонте объявил о завершении карьеры

В прошедшем сезоне защитник провел 20 матчей во всех турнирах за португальский клуб "Каза Пия"
Стало извество, где и когда пройдет юбилейная церемония вручения "Золотого мяча"
01:10
Мировой футбол

Стало извество, где и когда пройдет юбилейная церемония вручения "Золотого мяча"

"Золотой мяч" был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано
Бернарду Силва предпочел "Барселону" мадридским грандам
00:50
Мировой футбол

Бернарду Силва предпочел "Барселону" мадридским грандам

31-летний футболист подпишет с "сине-гранатовыми" контракт, рассчитанный до 2028 года
Мичел покинул пост главного тренера "Жироны"
28 Мая 23:10
Мировой футбол

Мичел покинул пост главного тренера "Жироны"

В следующем сезоне команда будет играть во втором дивизионе чемпионата Испании
Переход Гордона в "Барселону" не повлияет на будущее Рашфорда - СМИ
28 Мая 22:10
Мировой футбол

Переход Гордона в "Барселону" не повлияет на будущее Рашфорда - СМИ

"МЮ" не намерен пересматривать условия сделки и не будет рассматривать вариант с повторной арендой футболиста
Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи" - Романо
28 Мая 21:50
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри возглавил "Наполи" - Романо

В минувшем сезоне Аллегри возглавлял "Милан"

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ
26 Мая 16:21
Азербайджанский футбол

Еврокубковая четверка Азербайджана начала трансферную перестройку – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Туран Товуз" начали формировать составы под новый сезон и участие в еврокубках