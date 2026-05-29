СМИ: Почеттино обсудил переход в "Милан"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино провел переговоры с "Миланом". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN.

По информации издания, бывший наставник английского "Тоттенхэма" и французского "ПСЖ" заинтересован в переходе в "Милан", так как "россонери" планируют вкладывать значительные средства в развитие молодежной системы клуба, а также в создание конкурентоспособной команды.

Почеттино возглавляет сборную США с 2024 года. Его контракт действует до конца чемпионата мира – 2026.

Ранее "Милан" уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Также своих постов лишились генеральный директор Джорджо Фурлани и спортивный директор Игли Таре. По итогам сезона красно-чёрные заработали 70 очков и расположились на пятой строчке в таблице Серии А — вне зоны Лиги чемпионов.