Бернарду Силва предпочел "Барселону" мадридским грандам

Португальский полузащитник Бернарду Силва находится в шаге от перехода в "Барселону" в качестве свободного агента. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 31-летний футболист подпишет с "сине-гранатовыми" контракт, рассчитанный до 2028 года с возможностью продления до 2029 года.

Ранее издание AS сообщало, что кандидатура Бернарду была предложена мадридскому "Реалу". Marca информировала, что мадридский "Атлетико" был готов заключить с полузащитником контракт на два года с возможностью продления на сезон.

30 июня у Бернарду заканчивается контракт с "Манчестер Сити", где он играл с 2017 года. В нынешнем сезоне португалец принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.