"Болонья" объявила об уходе Итальяно с поста главного тренера

Главный тренер "Болоньи" Винченцо Итальяно покинул свой пост. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 48-летним специалистом расторгли по обоюдному согласию.

"Итальяно сообщил клубу, что, по его мнению, его цикл в "Болонье" завершился после двух сезонов с отличными результатами, независимо от каких-либо будущих рабочих перспектив.

Клуб благодарит Винченцо за страсть и преданность делу, с которыми он проделывал работу в эти годы", — говорится в сообщении на официальном сайте.

Итальяно возглавлял "Болонью" с июня 2024 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Италии в 2025 году. В сезоне-2025/26 "Болонья" с 56 очками финишировала на восьмом месте в Серии А.