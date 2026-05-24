"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас", "Сити" уступил "Вилле" в последнем матче Гвардиолы: итоги 38-го тура АПЛ - ВИДЕО

"Арсенал" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в 38-м туре чемпионата Англии-2025/26 — 2:1. Встреча прошла на стадионе "Селхерст Парк".

Голы за гостей забили Габриэл Жезус и Нони Мадуэке. У хозяев отличился Жан-Филипп Матета.

"Арсенал" завершил сезон на первом месте с 85 очками. "Кристал Пэлас" (45 очков) занял 15-ю строчку.

В другом матче "Ливерпуль" не смог победить "Брентфорд" — 1:1. На гол Кертиса Джонса отвтеил Кевин Шаде.

"Ливерпуль" (60 очков) занял пятое место в чемпионате Англии-2025/26 и сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов. "Брентфорд" (53 очка) расположился на девятой строчке.

В параллельном матче "Манчестер Сити" дома уступил "Астон Вилле" — 1:2.

У хозяев гол в первом тайме забил Антуан Семеньо. У гостей во второй половине дубль сделал Олли Уоткинс.

Матч стал последним для "горожан" под руководством Хосепа Гвардиолы. Ранее было объявлено об уходе тренера после 10 лет работы в клубе.

"Манчестер Сити" набрал 78 очков и занял второе место в сезоне АПЛ-2025/26. "Астон Вилла" с 65 очками расположилась на четвертой строчке. Команды сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В еще одном матче тура "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Брайтон" — 3:0.

Гола забили Патрик Доргу, Брайан Мбемо и Бруну Фернандеш, на счету которого также результативный пас. Португальский хавбек сделал 21-ю голевую передачу в сезоне-2025/26 и установил рекорд АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" набрал 71 очко и занял третье место в таблице АПЛ. "Брайтон" с 53 очками — на восьмой строчке.

"МЮ" сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. "Брайтон" — в Лиге конференций.

Параллельно "Челси" на выезде в меньшинстве проиграл "Сандерленду" — 1:2.

В составе команды из Сандерленда гол забил Трай Хьюм. Еще один мяч отправил в свои ворота защитник лондонцев Мало Гюсто. За "Челси" забил Коул Палмер.

С 62-й минуты "Челси" играл в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Уэсли Фофана.

"Челси" с 52 очками опустился на 10-е место в турнирной таблице АПЛ и не сыграет в еврокубках в сезоне-2026/27. "Сандерленд" (54 очка) поднялся на седьмую строчку и завоевал путевку в Лигу Европы.

"Тоттенхэм" дома обыграл "Эвертон" в матче последнего, 38-го тура чемпионата Англии-2025/26 — 1:0. Встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

Единственный гол забил Жоау Пальинья на 43-й минуте.

"Тоттенхэм" набрал 41 очко и занял 17-е место в турнирной таблице АПЛ. Команда сохранила место в Премьер-лиге. "Эвертон" (49 очков) расположился на 13-й строчке.

В других матчах "Фулхэм" победил "Ньюкасл Юнайтед" (2:0), "Ноттингем Форест" и "Борнмут" сыграли вничью (1:1), "Вест Хэм" победил "Лидс" (3:0), а "Бернли" и "Вулверхэмптон" сыграли вничью — 1:1.

"Вест Хэм" набрал 39 очков и остался на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ, вылетев в Чемпионшип. "Бернли" (22 очка) занял 19-ю строчку, "Вулверхэмптон" (20) — 20-ю.

"Лидс" с 47 очками расположился на 14-м месте в таблице чемпионата Англии.

"Борнмут" (57 очков) закончил сезон на шестом месте в АПЛ и вышел в Лигу Европы.

"Фулхэм" (52 очка) занял 11-е место, "Ньюкасл" (49 очков) — 12-е, а "Ноттингем" (44 очка) — 16-е.