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Немецкий футбольный союз официально подтвердил переговоры с Юргеном Клоппом

Мировой футбол
Новости
11 Июля 2026 20:40
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Немецкий футбольный союз официально подтвердил переговоры с Юргеном Клоппом

Немецкий футбольный союз (DFB) официально подтвердил, что ведет переговоры с Юргеном Клоппом о назначении на пост главного тренера сборной Германии.

"Президент DFB Бернд Нойендорф и вице-президент DFB Ханс-Йоахим Ватцке вчера провели в Нью-Йорке первые обстоятельные переговоры с Юргеном Клоппом по поводу возможного назначения на пост главного тренера сборной Германии. В ходе конструктивного диалога стороны согласовали ключевые условия потенциального контракта.

Переговоры продолжатся на следующей неделе. Обе стороны уверены в успешном исходе переговоров при условии достижения договоренности с нынешним работодателем Клоппа — компанией Red Bull. В конечном итоге любой потенциальный контракт должен быть утвержден на совместном заседании наблюдательного совета и собрания акционеров DFB GmbH & Co. KG", — приводит İdman.Biz официальное заявление DFB.

С 2025 года Клопп занимает должность директора по международным связям Red Bull. Его контракт рассчитан до конца 2029-го. До работы в Red Bull специалист возглавлял "Ливерпуль" с 2015 по 2024 год.

İdman.Biz
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