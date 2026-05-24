"ПСЖ" ждет возвращения Дембеле и Хакими перед финалом Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, за неделю до решающего матча парижане провели двустороннюю игру на базе в Пуасси в присутствии болельщиков и воспитанников академии.

Матч прошел в формате двух таймов по 20 минут в условиях, максимально приближенных к официальной игре.

На поле появились Нуну Мендеш и Вильян Пачо, которых ранее берегли после матча с "Парижем".

При этом Усман Дембеле и Ашраф Хакими к общей группе пока не присоединились.

Хакими продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра, полученной в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии". Защитник занимается по индивидуальной программе, а его возвращение к полноценным тренировкам ожидается в ближайшие дни.

В то же время ситуация с Дембеле оценивается более оптимистично. Французский нападающий испытывает проблемы с икроножной мышцей после матча с "Парижем", однако в окружении футболиста уверены, что он сможет выйти в стартовом составе в финале.

Сам Дембеле также ранее заявлял, что рассчитывает сыграть с первых минут.

Ключевой тренировкой перед финалом станет занятие, запланированное на вторник после двух выходных.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет 30 мая в Будапеште.