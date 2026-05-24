24 Мая 2026
RU

"ПСЖ" ждет возвращения Дембеле и Хакими перед финалом Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
24 Мая 2026 16:59
9
"ПСЖ" ждет возвращения Дембеле и Хакими перед финалом Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" продолжает подготовку к финалу Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, за неделю до решающего матча парижане провели двустороннюю игру на базе в Пуасси в присутствии болельщиков и воспитанников академии.

Матч прошел в формате двух таймов по 20 минут в условиях, максимально приближенных к официальной игре.

На поле появились Нуну Мендеш и Вильян Пачо, которых ранее берегли после матча с "Парижем".

При этом Усман Дембеле и Ашраф Хакими к общей группе пока не присоединились.

Хакими продолжает восстанавливаться после травмы мышцы бедра, полученной в полуфинале Лиги чемпионов против "Баварии". Защитник занимается по индивидуальной программе, а его возвращение к полноценным тренировкам ожидается в ближайшие дни.

В то же время ситуация с Дембеле оценивается более оптимистично. Французский нападающий испытывает проблемы с икроножной мышцей после матча с "Парижем", однако в окружении футболиста уверены, что он сможет выйти в стартовом составе в финале.

Сам Дембеле также ранее заявлял, что рассчитывает сыграть с первых минут.

Ключевой тренировкой перед финалом станет занятие, запланированное на вторник после двух выходных.

Финал Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом" пройдет 30 мая в Будапеште.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Кейн высказался о своем будущем в "Баварии"
16:30
Мировой футбол

Кейн высказался о своем будущем в "Баварии"

Английский форвард не исключил продление контракта с мюнхенским клубом

"Реал" может продать до 10 игроков, включая Винисиуса
16:15
Мировой футбол

"Реал" может продать до 10 игроков, включая Винисиуса

Под угрозой ухода оказался даже Винисиус Жуниор
"Интер" готов продать трех футболистов летом
15:46
Мировой футбол

"Интер" готов продать трех футболистов летом

Миланский клуб рассчитывает заработать около 90 миллионов евро
Моуринью и "Бенфика" недовольны друг другом на фоне интереса "Реала"
14:30
Мировой футбол

Моуринью и "Бенфика" недовольны друг другом на фоне интереса "Реала"

Португальский тренер все равно намерен покинуть лиссабонский клуб

Гвардиола высказался о 115 обвинениях против "Манчестер Сити"
13:31
Мировой футбол

Гвардиола высказался о 115 обвинениях против "Манчестер Сити"

Испанский тренер заявил, что полностью доверяет клубу
"Бенфика" хочет заработать больше на уходе Моуринью в "Реал"
12:16
Мировой футбол

"Бенфика" хочет заработать больше на уходе Моуринью в "Реал"

Переговоры осложняются президентскими выборами в мадридском клубе

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз