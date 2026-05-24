Кейн высказался о своем будущем в "Баварии"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн прокомментировал свое будущее в мюнхенском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, английский форвард заявил, что пока не время обсуждать новый контракт, однако подчеркнул, что чувствует себя в Германии комфортно.

"Сейчас не время об этом говорить, но паниковать не стоит. Мы хотели начать переговоры до конца сезона, но впереди еще чемпионат мира. Все знают, насколько мне здесь нравится. Здесь спокойная атмосфера", - сказал Кейн.

Футболист отметил, что не исключает вариант с продлением соглашения.

"Что касается возможности остаться дольше, я определенно рассматриваю такой вариант. У меня еще не было разговоров с "Баварией" на эту тему, но если они состоятся, то я буду готов к откровенному обсуждению", - подчеркнул нападающий.

Кейн также добавил, что многое будет зависеть от следующего сезона.

"Конечно, все зависит от того, как пройдет следующий год и чего мы добьемся. Сейчас мы переживаем фантастический момент, и я ни о чем другом не думаю", - заявил он.

Напомним, Харри Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне английский форвард провел 51 матч во всех турнирах, забил 61 гол и сделал семь результативных передач.