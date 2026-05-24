Тер Штеген пережил один из самых странных сезонов в карьере

Сезон-2025/26 стал одним из самых необычных и сложных в карьере немецкого голкипера Марка-Андре тер Штегена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, вратарь по ходу одного сезона оказался в двух совершенно противоположных ситуациях.

С одной стороны, "Барселона" выиграла чемпионат Испании, а с другой - арендовавшая тер Штегена "Жирона" вылетела в Сегунду.

При этом сам голкипер из-за травм и потери места в составе провел всего два матча за сезон.

В начале чемпионата тер Штеген считался одним из самых опытных футболистов "Барселоны", однако постоянные проблемы со здоровьем и кадровые решения главного тренера Ханси Флика изменили его положение в команде.

Позже немецкий вратарь отправился в аренду в "Жирону", рассчитывая получить больше игровой практики. Однако каталонский клуб пережил крайне неудачный сезон и не сумел сохранить место в элите испанского футбола.

Отмечается, что для голкипера, который долгие годы был символом стабильности "Барселоны", статистика в два матча за сезон выглядит крайне неожиданно.

Испанские СМИ также подчеркивают контрастность сезона тер Штегена: чемпионство с "Барселоной" и вылет с "Жироной" всего за несколько месяцев.

Будущее 34-летнего вратаря после столь непростого сезона остается неопределенным.