Мбаппе второй год подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий отличился в матче 38-го тура против "Атлетика", в котором мадридский клуб победил со счетом 4:2.

По итогам сезона Мбаппе забил 25 голов в 31 матче. Вторым в гонке бомбардиров стал форвард "Мальорки" Ведат Мурики - 23 мяча.

Мбаппе завоевал этот титул второй год подряд. До него подобного результата добивался Лионель Месси, который пять сезонов подряд становился лучшим бомбардиром Ла Лиги, начиная с сезона-2016/2017.