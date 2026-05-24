24 Мая 2026
RU

Мбаппе второй год подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Мировой футбол
Новости
24 Мая 2026 07:20
13
Мбаппе второй год подряд стал лучшим бомбардиром Ла Лиги

Французский форвард "Реала" Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, нападающий отличился в матче 38-го тура против "Атлетика", в котором мадридский клуб победил со счетом 4:2.

По итогам сезона Мбаппе забил 25 голов в 31 матче. Вторым в гонке бомбардиров стал форвард "Мальорки" Ведат Мурики - 23 мяча.

Мбаппе завоевал этот титул второй год подряд. До него подобного результата добивался Лионель Месси, который пять сезонов подряд становился лучшим бомбардиром Ла Лиги, начиная с сезона-2016/2017.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Фанаты и игроки "Реала" попрощались с Карвахалем и Алабой - ФОТО
03:00
Мировой футбол

Фанаты и игроки "Реала" попрощались с Карвахалем и Алабой - ФОТО

Капитанскую повязку Карвахаль передал Федерико Вальверде
"Селтик" в рекордный 43-й раз выиграл Кубок Шотландии
02:10
Мировой футбол

"Селтик" в рекордный 43-й раз выиграл Кубок Шотландии

В этом сезоне команда стала чемпионом Шотландии в 56-й раз, что тоже является рекордом
"Реал" победил "Атлетик", "Барселона" уступила "Валенсии": результаты 38-го тура Ла Лиги - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

"Реал" победил "Атлетик", "Барселона" уступила "Валенсии": результаты 38-го тура Ла Лиги - ВИДЕО

Состоялись матчи последнего тура чемпионата Испании
Серия А: "Интер" сыграл вничью с "Болоньей", "Лацио" победил "Пизу" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:42
Мировой футбол

Серия А: "Интер" сыграл вничью с "Болоньей", "Лацио" победил "Пизу" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сезон Серии А завершится воскресными матчами

"Бавария" разгромила "Штутгарт" и взяла Кубок Германии - ВИДЕО
00:00
Мировой футбол

"Бавария" разгромила "Штутгарт" и взяла Кубок Германии - ВИДЕО

Кейн оформил хет-трик
"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО
23 Мая 20:42
Мировой футбол

"Халл Сити" обыграл "Мидлсбро" и вышел в АПЛ - ВИДЕО

Единственный гол забил Оливер Макбарни

Самое читаемое

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ
21 Мая 19:37
Зимние виды спорта

Гном Гномыч под флагом Азербайджана: громкое имя без системного смысла — ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Почему смена гражданства Александра Плющенко — это скорее пиар-ход, чем спортивная стратегия
Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера
22 Мая 12:37
ЧМ-2026

Сборная Англии объявила состав на ЧМ-2026: без Фодена и Палмера

главный тренер Томас Тухель определился с заявкой из 26 футболистов
Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"
21 Мая 22:44
Мировой футбол

Андони Ираола может сменить Слота на посту рулевого "Ливерпуля"

Над возможным приглашением в клуб Ираолы работает Ричард Хьюз