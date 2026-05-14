Саудовский клуб предложил Левандовскому 90 млн евро в год

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский получил крупное предложение от саудовского "Аль-Хиляля".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sportowe Fakty, клуб из Саудовской Аравии готов платить польскому форварду 90 миллионов евро в год.

По информации источника, Левандовский может отказаться от продления контракта с "Барселоной". Причиной называют возможное сокращение игрового времени и уменьшение зарплаты в каталонском клубе. На этом фоне футболист серьезно рассматривает вариант с переходом в "Аль-Хиляль".

Польский форвард выступает за "Барселону" с лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Левандовского составляет 8 миллионов евро.

İdman.Biz
