29 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
29 Апреля 2026 21:24
36
"Реал" может расстаться с одной из звезд атаки

В мадридском "Реале" рассматривают возможность продажи одного из ключевых форвардов команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline и данные ESPN, внутри клуба есть мнение, что одновременное присутствие в составе Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора не всегда дает максимальный эффект. Часть руководства и окружения считает, что для достижения оптимального баланса один из нападающих может покинуть команду.

При этом президент "Реала" Флорентино Перес не разделяет подобных опасений. По его мнению, оба игрока способны эффективно взаимодействовать и приносить результат, выступая вместе в атаке.

На данный момент "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и продолжает борьбу за титул.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

