ФИФА может обязать клубы выпускать на поле воспитанников

Международная федерация футбола рассматривает возможность введения обязательного требования для клубов использовать воспитанников в каждом матче.

Как сообщает İdman.Biz, ФИФА начала обсуждения инициативы, согласно которой профессиональные команды должны будут всегда иметь на поле как минимум одного игрока, прошедшего клубную академию. Совет организации уже согласился разработать формальный план в течение года после проведения глобальных консультаций с заинтересованными сторонами.

Главная цель нововведения - расширить игровые возможности для молодых футболистов, поскольку многие клубы делают ставку на приобретенных игроков, ограничивая шансы собственных воспитанников. Речь идет о введении нормативного обязательства, которое будет распространяться на игроков молодежной категории - до 20 или до 21 года.

Если инициатива будет утверждена, правило окажется более строгим, чем действующие нормы в национальных лигах и международных турнирах, включая Лигу чемпионов. В настоящее время клубы обязаны включать воспитанников в заявки, однако не обязаны выпускать их на поле.

Ожидается, что обсуждение инициативы продолжится в ближайшие месяцы с участием федераций, клубов и других заинтересованных сторон.