"Ман Юнайтед" отказался от борьбы с "Ман Сити" из-за цены

"Манчестер Юнайтед" не будет конкурировать с "Манчестер Сити" за полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, манкунианцы рассматривали 23-летнего игрока в качестве одной из приоритетных целей на летнее трансферное окно, однако отказались от идеи из-за высокой стоимости футболиста. По данным источника, клуб считает запрашиваемую сумму в 120 млн фунтов завышенной и не планирует делать официальное предложение.

В "Манчестер Юнайтед" рассчитывают покрыть расходы на усиление состава за счет продаж игроков. Ожидается, что клуб сможет выручить от 80 до 90 млн фунтов, что позволит рассмотреть подписание не только центрального полузащитника, но и усиление других позиций, включая левый фланг атаки и центр обороны.

В свою очередь, "Ноттингем Форест" не намерен снижать цену, считая ее обоснованной с учетом выступлений Андерсона за сборную Англии и его контракта, рассчитанного до 2029 года.

Если сделка по Андерсону окончательно сорвется, "Ман Юнайтед" переключится на альтернативные варианты. В числе возможных целей называются Карлос Балеба из "Брайтона", Орельен Тчуамени из "Реала" и Сандро Тонали из "Ньюкасла".