29 Апреля 2026 22:39
Защитник "ПСЖ" пропустит матч с "Баварией" из-за травмы

Защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими не сможет принять участие в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport, у марокканского футболиста диагностирован разрыв подколенного сухожилия, полученный в первой игре противостояния, завершившейся победой парижан со счетом 5:4.

По информации источника, Хакими пропустит встречу, которая состоится 6 мая в Мюнхене. При этом ожидается, что в случае выхода "ПСЖ" в финал Лиги чемпионов защитник сможет восстановиться к решающему матчу. Также отмечается, что его участие в чемпионате мира не находится под угрозой.

Ответный матч между "Баварией" и "ПСЖ" пройдет на стадионе "Арена Мюнхен". Победитель противостояния сыграет в финале с сильнейшим из пары "Атлетико" - "Арсенал".

Новости по теме

ФИФА может обязать клубы выпускать на поле воспитанников
21:50
Мировой футбол

ФИФА может обязать клубы выпускать на поле воспитанников

Организация обсуждает новое правило для развития молодых игроков

"Реал" может расстаться с одной из звезд атаки
21:24
Мировой футбол

"Реал" может расстаться с одной из звезд атаки

В клубе обсуждают баланс в линии нападения
"Ман Юнайтед" отказался от борьбы с "Ман Сити" из-за цены
21:09
Мировой футбол

"Ман Юнайтед" отказался от борьбы с "Ман Сити" из-за цены

Клуб не готов платить завышенную цену за хавбека "Ноттингем Форест"
Нойер - о пяти пропущенных от "ПСЖ": "Все еще возможно"
19:49
Мировой футбол

Нойер - о пяти пропущенных от "ПСЖ": "Все еще возможно"

Голкипер "Баварии" оценил драматичное поражение в Париже
Моуринью ответил на слухи о "Реале"
19:30
Мировой футбол

Моуринью ответил на слухи о "Реале"

Португальский тренер сосредоточен на выходе команды в Лигу чемпионов

Допинг-дело Мудрика дошло до CAS
18:58
Мировой футбол

Допинг-дело Мудрика дошло до CAS

Допинговый скандал вокруг полузащитника "Челси" выходит на международный уровень

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
27 Апреля 01:40
Борьба

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в шестой раз стала чемпионом Европы - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ранее чемпионом стала сборная по греко-римской борьбе
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО
27 Апреля 06:20
Мировой футбол

Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

Горе-бойцу грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей