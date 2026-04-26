"Монако" не удержал победу над "Тулузой" в матче Лиги 1 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

26 Апреля 2026 01:26
"Монако" в гостях сыграл вничью с "Тулузой" в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 2:2.

По голу у монегасков забили Йордан Тезе (6-я минута) и Ламин Камара (18-я). Джейсен Рассел-Роу сократил отставание хозяев на 61-й минуте. Ничью "Тулузе" принес гол Эмерсонна в концовке.

"Монако" (51 очко) занимает седьмое место в Лиге 1. "Тулуза" с 38 очками прервала серию из трех поражений и идет десятой в турнирной таблице.

23:18

"ПСЖ" на выезде победил "Анже" в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 3:0.

Счет на 7-й минуте открыл Ли Кан Ин. На 39-й минуте преимущество парижан удвоил Сенни Маюлу, а до разгромного счет довел Лукас Бералдо на 52-й.

"ПСЖ" (69 очков) продолжает лидировать в Лиге 1. Команда Луиса Энрике опережает идущий вторым "Ланс" на 6 очков за 4 тура до окончания чемпионата.

"Анже" с 34 очками идет 13-м в турнирной таблице.

В матче ранее "Лион" обыграл "Осер" - 3:2.

Новости по теме

Джанлука Рокки объявил об уходе с поста главы судей Серии А
01:46
Мировой футбол

Джанлука Рокки объявил об уходе с поста главы судей Серии А

Ранее сообщалось, что Рокки подозревается в мошенничестве и возможных манипуляциях с назначениями арбитров
"Атлетико" благодаря дублю Серлота обыграл "Атлетик" - ОБНОЛЕНО - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

"Атлетико" благодаря дублю Серлота обыграл "Атлетик" - ОБНОЛЕНО - ВИДЕО

"Атлетико" прервал серию из четырех поражений
"Аль-Ахли" второй раз подряд стал победителем азиатской Лиги чемпионов
01:00
Мировой футбол

"Аль-Ахли" второй раз подряд стал победителем азиатской Лиги чемпионов

Единственный гол забил Фирас аль-Бурайкан
"Верона" и "Лечче" сыграли вничью в Серии А - ОБНОВЛЕНО
00:45
Мировой футбол

"Верона" и "Лечче" сыграли вничью в Серии А - ОБНОВЛЕНО

"Рома" поднялась на пятое место
"Хоффенхайм" на выезде обыграл "Гамбург" в Бундеслиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Апреля 23:00
Мировой футбол

"Хоффенхайм" на выезде обыграл "Гамбург" в Бундеслиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Хоффенхайм" занимает 4-е место в турнирной таблице
"Арсенал" победил "Ньюкасл" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Апреля 22:52
Мировой футбол

"Арсенал" победил "Ньюкасл" в АПЛ - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И вернулся на первое место

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу