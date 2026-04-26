"Монако" не удержал победу над "Тулузой" в матче Лиги 1 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Монако" в гостях сыграл вничью с "Тулузой" в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 2:2.

По голу у монегасков забили Йордан Тезе (6-я минута) и Ламин Камара (18-я). Джейсен Рассел-Роу сократил отставание хозяев на 61-й минуте. Ничью "Тулузе" принес гол Эмерсонна в концовке.

"Монако" (51 очко) занимает седьмое место в Лиге 1. "Тулуза" с 38 очками прервала серию из трех поражений и идет десятой в турнирной таблице.

"ПСЖ" на выезде победил "Анже" в матче 31-го тура французской Лиги 1 — 3:0.

Счет на 7-й минуте открыл Ли Кан Ин. На 39-й минуте преимущество парижан удвоил Сенни Маюлу, а до разгромного счет довел Лукас Бералдо на 52-й.

"ПСЖ" (69 очков) продолжает лидировать в Лиге 1. Команда Луиса Энрике опережает идущий вторым "Ланс" на 6 очков за 4 тура до окончания чемпионата.

"Анже" с 34 очками идет 13-м в турнирной таблице.

В матче ранее "Лион" обыграл "Осер" - 3:2.