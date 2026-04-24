"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"

Миланский "Интер" принял решение выкупить центрального защитника Мануэля Аканджи у "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, сумма сделки составит 15 млн евро, а все формальности по трансферу будут завершены в мае.

Швейцарский футболист выступает за "нерадзурри" на правах аренды с начала текущего сезона. За это время он провел 42 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Контракт Аканджи с "Манчестер Сити" рассчитан до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 18 млн евро.