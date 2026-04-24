Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам апреля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт Ла Лиги, в течение месяца футболист принял участие в трех матчах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

В этих встречах "Барселона" одержала победы над "Атлетико" Мадрид (2:1), "Эспаньолом" (4:1) и "Сельтой" (1:0).

Всего в текущем сезоне Ямаль провел 45 матчей во всех турнирах, забив 24 гола и отдав 18 результативных передач. На данный момент "Барселона" с 82 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.