Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот высказался о текущей форме нападающего команды Мохамеда Салаха накануне матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Кристал Пэлас".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, специалист отметил, что команде важно иметь результативных игроков в атаке, подчеркнув, что в нынешнем сезоне показатели результативности снизились по сравнению с прошлым.

"Думаю, прежде всего для нас очень важно иметь нападающих, которые забивают голы. В прошлом сезоне у нас было несколько игроков атаки, которые отличались высокой результативностью. В этом сезоне, если посмотреть на цифры, мы забиваем меньше. Есть небольшое снижение и в создании моментов", - заявил Слот.

Говоря о Салахе, тренер подчеркнул, что подобные спады являются естественной частью сезона.

"Всегда бывают периоды, когда мяч сам идет в ворота, и моменты, когда приходится прилагать максимум усилий, но ничего не получается. Однако обычно все возвращается в норму. А норма для Мо в "Ливерпуле" - это забивать голы", - добавил специалист.