Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"

24 Апреля 2026 21:23
Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, специалист дал понять, что не рассматривает возможность смены клуба на данный момент.

"Мне нечего сказать по этому поводу. Было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких высказываний по этому поводу от нашего президента. Верю, что продолжу свою карьеру в качестве главного тренера "Комо", - заявил Фабрегас.

Отметим, что ранее "Челси" объявил об увольнении главного тренера Лиама Росеньора. Фабрегас возглавляет "Комо" с лета 2024 года, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.

После 33 туров чемпионата Италии команда набрала 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Новости по теме

"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"
23:16
Мировой футбол

"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"

Сумма трансфера составит около 15 млн евро

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле
22:59
Мировой футбол

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле

Нападающий каталонцев провел результативный месяц и помог команде сохранить лидерство
Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ
22:30
Мировой футбол

Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ

Слот уверен, что нападающий вернется к своей результативности

"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"
21:58
Мировой футбол

"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"

Испанский клуб пока не заинтересован в трансфере опытного игрока

"Реал" может подписать тренера "Бенфики" бесплатно
20:46
Мировой футбол

"Реал" может подписать тренера "Бенфики" бесплатно

Стали известны условия возможного перехода специалиста в мадридский клуб
Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ
20:31
Мировой футбол

Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ

Полузащитник оформил хет-трик в важном матче против "Бернли"

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"