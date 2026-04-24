Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"

Главный тренер "Комо" Сеск Фабрегас отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны "Челси".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, специалист дал понять, что не рассматривает возможность смены клуба на данный момент.

"Мне нечего сказать по этому поводу. Было бы глупо сейчас об этом думать. Я даже не видел никаких высказываний по этому поводу от нашего президента. Верю, что продолжу свою карьеру в качестве главного тренера "Комо", - заявил Фабрегас.

Отметим, что ранее "Челси" объявил об увольнении главного тренера Лиама Росеньора. Фабрегас возглавляет "Комо" с лета 2024 года, а его контракт с итальянским клубом рассчитан до 2028 года.

После 33 туров чемпионата Италии команда набрала 58 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.