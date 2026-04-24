Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ

Атакующий полузащитник "Ноттингем Форест" Морган Гиббс-Уайт признан лучшим игроком 33-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, соответствующее решение приняла пресс-служба турнира. В последнем туре Гиббс-Уайт стал главным героем матча против "Бернли", оформив хет-трик.

Встреча состоялась в минувшее воскресенье и имела важное значение в борьбе за выживание. На данный момент "Ноттингем Форест" занимает 16-е место с 36 очками, увеличив отрыв от зоны вылета до пяти баллов.

В следующем туре команда сыграет против "Сандерленда" на стадионе "Стэдиум оф Лайт". Ранее Гиббс-Уайт также был включен в символическую сборную недели по версии легенды "Ньюкасла" Алана Ширера.