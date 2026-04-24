24 Апреля 2026 20:46
"Реал" может подписать тренера "Бенфики" бесплатно

Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью на пост наставника команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, в контракте португальского специалиста прописан пункт, позволяющий ему покинуть клуб бесплатно в течение 10 дней после последнего матча сезона, который запланирован на 16 или 17 мая.

Отмечается, что в случае более позднего решения "Реалу" придется выплатить "Бенфике" символическую компенсацию.

При этом сам тренер сосредоточен на текущей работе и выражает недовольство слухами о возможном назначении при отсутствии официальных переговоров. В то же время он не исключает вариант с возвращением в мадридский клуб.

Сообщается также, что "Бенфика" не планирует продлевать контракт со специалистом, действующий до лета 2027 года.

Новости по теме

"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"
23:16
Мировой футбол

"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"

Сумма трансфера составит около 15 млн евро

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле
22:59
Мировой футбол

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле

Нападающий каталонцев провел результативный месяц и помог команде сохранить лидерство
Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ
22:30
Мировой футбол

Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ

Слот уверен, что нападающий вернется к своей результативности

"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"
21:58
Мировой футбол

"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"

Испанский клуб пока не заинтересован в трансфере опытного игрока

Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"
21:23
Мировой футбол

Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"

Испанский специалист заявил, что сосредоточен на работе в "Комо"
Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ
20:31
Мировой футбол

Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ

Полузащитник оформил хет-трик в важном матче против "Бернли"

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"