"Реал" может подписать тренера "Бенфики" бесплатно

Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру главного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью на пост наставника команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, в контракте португальского специалиста прописан пункт, позволяющий ему покинуть клуб бесплатно в течение 10 дней после последнего матча сезона, который запланирован на 16 или 17 мая.

Отмечается, что в случае более позднего решения "Реалу" придется выплатить "Бенфике" символическую компенсацию.

При этом сам тренер сосредоточен на текущей работе и выражает недовольство слухами о возможном назначении при отсутствии официальных переговоров. В то же время он не исключает вариант с возвращением в мадридский клуб.

Сообщается также, что "Бенфика" не планирует продлевать контракт со специалистом, действующий до лета 2027 года.