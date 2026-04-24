"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, агент футболиста Жорже Мендеш предложил услуги 31-летнего игрока мадридскому "Реалу" после того, как стало известно о его уходе из английского клуба по окончании сезона.

Однако на данный момент "Реал" не проявляет интереса к подписанию шестикратного чемпиона Англии. При этом сам Силва намерен продолжить карьеру в одном из топ-клубов Европы.

В текущем сезоне полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около 27 млн евро.