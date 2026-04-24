40-летний вратарь "Баварии" продлит контракт до 2027 года

40-летний голкипер и капитан "Баварии" Мануэль Нойер близок к продлению контракта с клубом до конца сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Abendzeitung, чемпион мира принял решение остаться в команде еще на один год после консультаций со своими доверенными лицами. В "Баварии" не возражали против такого шага, а ранее стороны уже согласовали основные условия нового соглашения.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с лета 2011 года. За это время он провел 595 матчей во всех турнирах, из которых 269 завершил без пропущенных мячей.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вратаря составляет около 4 млн евро.