24 Апреля 2026 19:59
40-летний вратарь "Баварии" продлит контракт до 2027 года

40-летний голкипер и капитан "Баварии" Мануэль Нойер близок к продлению контракта с клубом до конца сезона-2026/2027.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Abendzeitung, чемпион мира принял решение остаться в команде еще на один год после консультаций со своими доверенными лицами. В "Баварии" не возражали против такого шага, а ранее стороны уже согласовали основные условия нового соглашения.

Нойер выступает за мюнхенский клуб с лета 2011 года. За это время он провел 595 матчей во всех турнирах, из которых 269 завершил без пропущенных мячей.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость вратаря составляет около 4 млн евро.

İdman.Biz
Новости по теме

"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"
23:16
Мировой футбол

"Интер" выкупит защитника у "Манчестер Сити"

Сумма трансфера составит около 15 млн евро

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле
22:59
Мировой футбол

Ламин Ямаль признан лучшим футболистом Ла Лиги в апреле

Нападающий каталонцев провел результативный месяц и помог команде сохранить лидерство
Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ
22:30
Мировой футбол

Тренер "Ливерпуля" оценил форму Салаха перед матчем АПЛ

Слот уверен, что нападающий вернется к своей результативности

"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"
21:58
Мировой футбол

"Реалу" предложили подписать полузащитника "Манчестер Сити"

Испанский клуб пока не заинтересован в трансфере опытного игрока

Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"
21:23
Мировой футбол

Фабрегас прокомментировал слухи о возможном назначении в "Челси"

Испанский специалист заявил, что сосредоточен на работе в "Комо"
"Реал" может подписать тренера "Бенфики" бесплатно
20:46
Мировой футбол

"Реал" может подписать тренера "Бенфики" бесплатно

Стали известны условия возможного перехода специалиста в мадридский клуб
Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ
20:31
Мировой футбол

Игрок "Ноттингем Форест" признан лучшим в 33-м туре АПЛ

Полузащитник оформил хет-трик в важном матче против "Бернли"

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"