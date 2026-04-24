"ПСЖ" нацелился на полузащитника "Вест Хэма"

24 Апреля 2026 07:12
"ПСЖ" проявляет интерес к полузащитнику "Вест Хэма" Матеушу Фернандешу. Французский гранд уже установил контакт со стороной 21-летнего португальца. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato.

Ранее СМИ писали об интересе "Манчестер Юнайтед" к футболисту "молотобойцев".

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

