Майкл Кэррик прокомментировал свое будущее в "МЮ"

Исполняющий обязанности тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик прокомментировал свое будущее в клубе.

"Я неоднократно об этом говорил: мне действительно нравится здесь находиться и та роль, которую я выполняю. Мы добились неплохих результатов и сейчас в хорошей форме, но впереди еще долгий путь. Мы стремимся к дальнейшему росту и хотим выйти на новые уровни.

По сути, я повторяю одно и то же из недели в неделю — добавить тут особо нечего. Еще раз подчеркну: мне искренне нравится здесь быть, я получаю от этого удовольствие. Быть на своем нынешнем месте — это настоящая привилегия, и я рад справляться с возложенной на нас ответственностью", — приводит слова Кэррика İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports.

13 января 2026 года Майкл Кэррик был назначен главным тренером "Манчестер Юнайтед" до конца сезона-2025/2026.