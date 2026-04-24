Экс-игрок "Ливерпуля" Риисе выйдет на ринг

24 Апреля 2026 09:15
Двукратный олимпийский чемпион и 13-кратный чемпион мира 40-летний норвежский лыжник Петтер Нортуг проведет выставочный боксерский поединок с бывшим футболистом "Ливерпуля" и сборной Норвегии Йоном Арне Риисе. Он должен состояться 17 октября в Ларвике (Норвегия) в рамках вечера Celebrity Fight Night.

"Полагаю, Йон будет доминировать в первых двух раундах, но с третьего раунда проявятся мои марафонские гены, и тогда ему останется только держаться. У Риисе едва ли хватит сил в ногах. Всю карьеру его вытягивали партнеры по команде. Теперь посмотрим, как он справится, когда окажется в ринге один на один", — приводит слова Нортуга İdman.Biz со ссылкой на VG.

"Уверен, в трэш-токе Петтер меня победит. В этом он чертовски хорош. Но в боксерском поединке, думаю, решающими будут сила и мощь. Я люблю лыжные гонки, а Петтер всегда был образцом для подражания. Но лыжные гонки интересны лишь ограниченному количеству людей. На протяжении всей моей карьеры многие игроки со всего мира бросали мне вызов, желая занять мое место в команде. Петтер будет одним из многих, кто потерпел неудачу, но попытался", — ответил Нортугу Риисе.

