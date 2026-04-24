Экс-рулевой дортмундской "Боруссии" возглавит "Атлетик" из Бильбао

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич возглавит "Атлетик" из Бильбао, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Deia.

По информации источника, 43-летний специалист приступит к работе со следующего сезона. Он подписал предварительное соглашение несколько недель назад. Официальное объявление о его назначении ожидается к концу сезона.

С 2022 года "Атлетик" тренирует Эрнесто Вальверде. В марте он объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

Терзич дважды возглавлял "Боруссию" — с 2020 по 2021 год, а также с 2022-го по 2024-й. Под его руководством дортмундцы выиграли Кубок Германии (2020/21) и вышли в финал Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.