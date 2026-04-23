23 Апреля 2026 18:50
Полузащитник "Бенфики" Ричард Риос может перебраться в английский гранд

Скауты "Манчестер Юнайтед" следят за опорным полузащитником "Бенфики" Ричардом Риосом, которого они высоко оценивают. Об этом сообщает İdman.Biz Caught Offside.

По информации источника, португальский клуб будет готов продать 25-летнего футболиста за € 45 млн. Однако его цена может возрасти в случае успешного выступления сборной Колумбии на чемпионате мира 2026 года. Конкуренцию манкунианцам в борьбе за Риоса могут составить "Фулхэм" и "Наполи".

В нынешнем сезоне Риос принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

