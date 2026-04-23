23 Апреля 2026
Карло Анчелотти назвал главного фаворита ЛЧ

23 Апреля 2026 13:42
Карло Анчелотти выделил "ПСЖ" среди оставшихся участников Лиги чемпионов. Итальянский наставник изменил свое мнение относительно победителя после завершения четвертьфинальных матчей.

Как сообщает İdman.Biz, изначально специалист прогнозировал титул мадридскому "Реалу". Однако испанский клуб завершил выступление в 1/4 финала, проиграв мюнхенской "Баварии". После этого Анчелотти назвал фаворитом чемпиона Франции.

В полуфинале текущего розыгрыша "ПСЖ" встретится с "Баварией". Во второй паре за выход в финал поспорят лондонский "Арсенал" и мадридский "Атлетико".

İdman.Biz
