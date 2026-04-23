"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ - ВИДЕО

"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Бернли" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Терф Мур" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре был забит уже на 5-й минуте - отличился Эрлинг Холанд, обеспечив своей команде важные три очка.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" набрал 70 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Столько же баллов имеет "Арсенал", однако "горожане" опережают конкурента по дополнительным показателям.

"Бёрнли", в свою очередь, остается на 19-й позиции, имея в активе 20 очков после 34 туров.