"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ - ВИДЕО

25 Апреля 2026
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ

23 Апреля 2026 00:59
129
"Манчестер Сити" обыграл "Бернли" и возглавил таблицу АПЛ

"Манчестер Сити" одержал минимальную победу над "Бернли" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Терф Мур" завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в игре был забит уже на 5-й минуте - отличился Эрлинг Холанд, обеспечив своей команде важные три очка.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" набрал 70 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице. Столько же баллов имеет "Арсенал", однако "горожане" опережают конкурента по дополнительным показателям.

"Бёрнли", в свою очередь, остается на 19-й позиции, имея в активе 20 очков после 34 туров.

İdman.Biz
Новости по теме

Капитан "МЮ" объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию
07:30
Мировой футбол

Капитан "МЮ" объяснил отказ от перехода в Саудовскую Аравию

Фернандеш заявил, что хочет добиться успеха с клубом и не гонится за деньгами

"Барселона" нашла альтернативу Бастони
06:08
Мировой футбол

"Барселона" нашла альтернативу Бастони

Каталонцы изучают вариант с молодым игроком "Реала Сосьедад"

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря
05:11
Мировой футбол

"Ливерпуль" недоволен позицией "Ювентуса" по трансферу вратаря

Стороны не могут договориться о сумме перехода Алисона

Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик
04:00
Мировой футбол

Переговоры "Реала" с Винисиусом зашли в тупик

The Athletic опроверг информацию о скором продлении контракта

"Барселона" может увеличить отрыв от "Реала" до 11 очков
03:10
Мировой футбол

"Барселона" может увеличить отрыв от "Реала" до 11 очков

Каталонцы получат шанс укрепить лидерство уже в ближайшем туре
Скандал в Ла Лиге: гол "Бетиса" в ворота "Реала" вызвал споры
01:44
Мировой футбол

Скандал в Ла Лиге: гол "Бетиса" в ворота "Реала" вызвал споры

Спорный эпизод в концовке матча с "Бетисом" вызвал вопросы к работе арбитров
"Реал" упустил победу в концовке матча с "Бетисом"
01:10
Мировой футбол

"Реал" упустил победу в концовке матча с "Бетисом" - ВИДЕО

Мадридцы пропустили на 90+4-й минуте и сыграли вничью

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу