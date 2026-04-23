"Бавария" обыграла "Байер" и вышла в финал Кубка Германии - ВИДЕО

"Бавария" стала первым финалистом Кубка Германии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальном матче команда из Мюнхена обыграла "Байер" на выезде со счетом 2:0.

Счет в игре открыл Харри Кейн, отличившийся на 22-й минуте. В компенсированное время Луис Диас удвоил преимущество гостей и установил окончательный результат.

Таким образом, "Бавария" вышла в финал турнира и продолжит борьбу за трофей. Во втором полуфинале встретятся "Штутгарт" и "Фрайбург", которые определят второго участника решающего матча.

Отметим, что действующим обладателем Кубка Германии является "Штутгарт", выигравший турнир в прошлом сезоне.