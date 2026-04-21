Кристиан Ромеро может переехать из Лондона в Манчестер

Будущее центрального защитника и капитана "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро в клубе остается неопределенным. "Манчестер Юнайтед" является одной из команд, заинтересованных в 27-летнем футболисте. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб оценивает потенциальный трансфер Ромеро в € 60-65 млн. Подчеркивается, что за ситуацией аргентинского футболиста также следят мадридские "Атлетико" и "Реал".

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.