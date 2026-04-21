Венгер оценил шансы "Арсенала" на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

"Верю, что "Арсенал" выиграет лигу. Я глубоко в это верю. Мне кажется, это здравый смысл. Нравится, как играют в атаке [Эберечи] Эзе, [Мартин] Эдегор, [Кай] Хаверц и [Нони] Мадуэке. "Манчестер Сити" не сможет идеально завершить сезон без потерь", — приводит слова Венгера İdman.Biz со ссылкой на Goal.

После 33 матчей в чемпионате Англии "Арсенал" набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Манчестер Сити" заработал 67 очков и располагается на второй строчке. При этом у команды из Манчестера есть игра в запасе.