21 Апреля 2026 20:34
Венгер оценил шансы "Арсенала" на чемпионство в нынешнем сезоне АПЛ

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер оценил шансы команды на чемпионство в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

"Верю, что "Арсенал" выиграет лигу. Я глубоко в это верю. Мне кажется, это здравый смысл. Нравится, как играют в атаке [Эберечи] Эзе, [Мартин] Эдегор, [Кай] Хаверц и [Нони] Мадуэке. "Манчестер Сити" не сможет идеально завершить сезон без потерь", — приводит слова Венгера İdman.Biz со ссылкой на Goal.

После 33 матчей в чемпионате Англии "Арсенал" набрал 70 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Манчестер Сити" заработал 67 очков и располагается на второй строчке. При этом у команды из Манчестера есть игра в запасе.

İdman.Biz

Новости по теме

Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины
15:32
Мировой футбол

Сергей Ребров официально покинул пост главного тренера сборной Украины

Украинская ассоциация футбола объявила об отставке специалиста после невыхода национальной команды на ЧМ-2026

Самир Абасов: "Сабах" нашел формулу игры против "Карабаха"
13:37
Мировой футбол

Самир Абасов: "Сабах" нашел формулу игры против "Карабаха"

Экс-наставник "Нефтчи" считает бакинцев фаворитами полуфинала Кубка Азербайджана
Ашраф Хакими подарил Рианне игровую футболку "ПСЖ"
12:32
Мировой футбол

Ашраф Хакими подарил Рианне игровую футболку "ПСЖ" - ВИДЕО

Защитник сборной Марокко случайно встретился со знаменитой певицей в Париже

"Узбекнефтегаз" отказался платить Ривалдо
12:02
Мировой футбол

"Узбекнефтегаз" отказался платить Ривалдо

Долги перед бразильской звездой 2000-х остались ответственностью "Бунедкора"
"Ковентри Сити" Фрэнка Лэмпарда досрочно выиграл Чемпионшип
11:47
Мировой футбол

"Ковентри Сити" Фрэнка Лэмпарда досрочно выиграл Чемпионшип

Команда разгромила "Портсмут" и вернулась в элиту английского футбола спустя 25 лет
Килиан Мбаппе установил новый личный рекорд в составе "Реала"
11:02
Мировой футбол

Килиан Мбаппе установил новый личный рекорд в составе "Реала"

Французский нападающий стал лидером европейских топ-5 лиг по данному показателю

"Тоттенхэм" потеряет Микки ван де Вена в случае вылета в Чемпионшип
10:47
Мировой футбол

"Тоттенхэм" потеряет Микки ван де Вена в случае вылета в Чемпионшип

Защитником сборной Нидерландов активно интересуется "Челси", а также испанские гранды "Барселона" и "Реал"

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора
20 Апреля 16:00
ММА

Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Глава UFC подтвердил статус переговоров с ирландским бойцом о поединке на турнире в июле
"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"
19 Апреля 15:58
Мировой футбол

"Ювентус" нацелился на аренду игрока "Барселоны"

Туринцы рассматривают усиление атаки