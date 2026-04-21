Рашфорд может не остаться в "Барселоне": клуб рассматривает новые кандидатуры на фланг

В "Барселоне" не уверены, что им удастся подписать крайнего нападающего Маркуса Рашфорда, арендованного у "Манчестер Юнайтед". В связи с этим спортивный директор "сине-гранатовых" Деку изучает другие варианты. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS.

По информации источника, каталонский клуб внимательно следит за вингером "Бетиса" Абде Эззалзули. Также "Барселона" проявляет интерес к крайнему нападающему "Бенфики" Андреасу Шельдерупу.

Подчеркивается, что Деку не рассчитывает на нападающего Ансу Фати, арендованного "Монако". Вероятно, монегаски выкупят испанского футболиста. Деку намерен оценить финансовую ситуацию клуба для принятия окончательного решения.