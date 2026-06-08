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Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 01:00
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Защитник сборной Бразилии Уэсли Франса пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Правый защитник сборной Бразилии Уэсли Франса из-за повреждения не сыграет на чемпионате мира — 2026. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Футболист получил травму во время товарищеского матча с национальной командой Египта (2:1), медицинское обследование выявило у него повреждение приводящей мышцы левого бедра. Защитника в заявке "селесао" заменил полузащитник "Аталанты" Эдерсон. В прошедшем клубном сезоне на счету хавбека три гола и результативная передача в 41 матче во всех турнирах.

На чемпионате мира по футболу 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

İdman.Biz
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