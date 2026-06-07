Кристиан Эриксен спустя пять лет вновь потерял сознание во время матча сборной Дании - ВИДЕО

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против Украины.

На 65-й минуте 34-летний футболист упал на газон. Главный судья встречи остановил игру, чтобы хавбеку оказали необходимую помощь. На поле немедленно выбежала медицинская бригада. Через некоторое время Эриксен пришел в себя. Чуть позже на поле вышла его жена, которую он взял за руку. После этого Эриксена отправили в машину скорой помощи. Арбитр объявил, что матч закончен досрочно, сообщает İdman.Biz.

На Евро-2021 во время матча Дания — Финляндия (0:1) Эриксен тоже терял сознание — тогда у полузащитника случилась остановка сердца. Врачам удалось привести датчанина в сознание. Позднее выяснилось, что Эриксен перенес сердечный приступ, ему установили кардиостимулятор.