Ла Лига: "Барселона" все ближе к чемпионству, призрачные надежды "Реала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу в ближайшие дни пройдут матчи 33-го тура.
Как передает İdman.Biz, перед 33-м туром Ла Лиги ситуация в верхней части таблицы выглядит достаточно ясно, но интрига еще не умерла. "Барселона" лидирует с 79 очками после 31 матча, "Реал Мадрид" идет вторым с 70 баллами, а дальше расположились "Вильярреал" с 61 очком и "Атлетико" с 57.
"Барселона" - "Сельта"
Домашний матч против "Сельты" для "Барселоны" важен не только с точки зрения очередных трех очков, но и как проверка реакции команды после вылета из Лиги чемпионов. В клубе подчеркивают, что у каталонцев впереди семь матчей, которые должны подтвердить их статус главного претендента на титул. При этом календарь у лидера очень чувствительный: уже в мае "Барсу" ждут "Осасуна", "Реал Мадрид", "Алавес", "Бетис" и "Валенсия", так что потеря очков дома против шестой команды лиги выглядела бы крайне не вовремя.
Есть и важный кадровый момент. У "Барселоны" ограничены варианты в атаке из-за травм, что снижает глубину состава. При этом сама "Сельта" проводит сильный сезон и идет шестой с 44 очками, так что речь идет не о рядовом середняке, а о команде, которая реально претендует на еврокубковую зону. Для "Барселоны" такой матч опасен именно тем, что фаворит обязан доминировать, а соперник достаточно организован, чтобы наказать за потерю концентрации.
"Реал Мадрид" - "Алавес"
Для "Реала" домашняя игра с "Алавесом" имеет почти безальтернативный сценарий: только победа. Главный тренер мадридцев подчеркивает, что команде нужно выиграть все оставшиеся матчи. Это хорошо отражает турнирный контекст: при отставании в девять очков любая новая осечка фактически поставит крест даже на математическом давлении на "Барселону".
При этом у "Реала" сохраняются кадровые проблемы, в частности, для Родриго сезон завершен, а также вне заявки Тибо Куртуа. По ряду другим игрокам сохраняется неопределенность. На этом фоне матч с "Алавесом", который идет 17-м с 33 очками и находится рядом с зоной вылета, выглядит как игра, где мадридцы обязаны брать свое, но не имеют права недооценивать соперника, мотивированного борьбой за выживание.
Расписание 33-го тура Ла Лиги:
21 апреля
"Атлетик" - "Осасуна"
"Мальорка" - "Валенсия"
"Реал Мадрид" - "Алавес"
"Жирона" - "Бетис"
22 апреля
"Эльче" - "Атлетико"
"Реал Сосьедад" - "Хетафе"
"Барселона" - "Сельта"
23 апреля
"Леванте" - "Севилья"
"Райо Вальекано" - "Эспаньол"
"Овьедо" - "Вильярреал"
Турнирная таблица перед 33-м туром:
1. "Барселона" - 79
2. "Реал Мадрид" - 70
3. "Вильярреал" - 61
4. "Атлетико" - 57
5. "Бетис" - 46
6. "Сельта" - 44
7. "Реал Сосьедад" - 42
8. "Хетафе" - 41
9. "Осасуна" - 39
10. "Эспаньол" - 38
11. "Жирона" - 38
12. "Атлетик" - 38
13. "Райо Вальекано" - 35
14. "Валенсия" - 35
15. "Мальорка" - 34
16. "Севилья" - 34
17. "Алавес" - 33
18. "Эльче" - 32
19. "Леванте" - 29
20. "Овьедо" – 27