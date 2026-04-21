Ла Лига: "Барселона" все ближе к чемпионству, призрачные надежды "Реала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу в ближайшие дни пройдут матчи 33-го тура.

Как передает İdman.Biz, перед 33-м туром Ла Лиги ситуация в верхней части таблицы выглядит достаточно ясно, но интрига еще не умерла. "Барселона" лидирует с 79 очками после 31 матча, "Реал Мадрид" идет вторым с 70 баллами, а дальше расположились "Вильярреал" с 61 очком и "Атлетико" с 57.

"Барселона" - "Сельта"

Домашний матч против "Сельты" для "Барселоны" важен не только с точки зрения очередных трех очков, но и как проверка реакции команды после вылета из Лиги чемпионов. В клубе подчеркивают, что у каталонцев впереди семь матчей, которые должны подтвердить их статус главного претендента на титул. При этом календарь у лидера очень чувствительный: уже в мае "Барсу" ждут "Осасуна", "Реал Мадрид", "Алавес", "Бетис" и "Валенсия", так что потеря очков дома против шестой команды лиги выглядела бы крайне не вовремя.

Есть и важный кадровый момент. У "Барселоны" ограничены варианты в атаке из-за травм, что снижает глубину состава. При этом сама "Сельта" проводит сильный сезон и идет шестой с 44 очками, так что речь идет не о рядовом середняке, а о команде, которая реально претендует на еврокубковую зону. Для "Барселоны" такой матч опасен именно тем, что фаворит обязан доминировать, а соперник достаточно организован, чтобы наказать за потерю концентрации.

"Реал Мадрид" - "Алавес"

Для "Реала" домашняя игра с "Алавесом" имеет почти безальтернативный сценарий: только победа. Главный тренер мадридцев подчеркивает, что команде нужно выиграть все оставшиеся матчи. Это хорошо отражает турнирный контекст: при отставании в девять очков любая новая осечка фактически поставит крест даже на математическом давлении на "Барселону".

При этом у "Реала" сохраняются кадровые проблемы, в частности, для Родриго сезон завершен, а также вне заявки Тибо Куртуа. По ряду другим игрокам сохраняется неопределенность. На этом фоне матч с "Алавесом", который идет 17-м с 33 очками и находится рядом с зоной вылета, выглядит как игра, где мадридцы обязаны брать свое, но не имеют права недооценивать соперника, мотивированного борьбой за выживание.

Расписание 33-го тура Ла Лиги:

21 апреля

"Атлетик" - "Осасуна"

"Мальорка" - "Валенсия"

"Реал Мадрид" - "Алавес"

"Жирона" - "Бетис"

22 апреля

"Эльче" - "Атлетико"

"Реал Сосьедад" - "Хетафе"

"Барселона" - "Сельта"

23 апреля

"Леванте" - "Севилья"

"Райо Вальекано" - "Эспаньол"

"Овьедо" - "Вильярреал"

Турнирная таблица перед 33-м туром:

1. "Барселона" - 79

2. "Реал Мадрид" - 70

3. "Вильярреал" - 61

4. "Атлетико" - 57

5. "Бетис" - 46

6. "Сельта" - 44

7. "Реал Сосьедад" - 42

8. "Хетафе" - 41

9. "Осасуна" - 39

10. "Эспаньол" - 38

11. "Жирона" - 38

12. "Атлетик" - 38

13. "Райо Вальекано" - 35

14. "Валенсия" - 35

15. "Мальорка" - 34

16. "Севилья" - 34

17. "Алавес" - 33

18. "Эльче" - 32

19. "Леванте" - 29

20. "Овьедо" – 27