Диего Рико: "Я не могу простить Рюдигера за удар коленом в лицо"

Защитник "Хетафе" Диего Рико заявил, что до сих пор не принял извинений от защитника "Реала" Антонио Рюдигера после инцидента в матче 26-го тура Ла Лиги. Игрок подчеркнул, что действия соперника были неоправданно агрессивными.

Как сообщает İdman.Biz, инцидент произошел 2 марта во время игры, завершившейся победой "королевского клуба" (1:0). В одном из эпизодов Рюдигер в падении нанес Рико удар коленом сначала в плечо, а затем в челюсть. Несмотря на то, что арбитр Алехандро Муньис остановил встречу и вызвал на поле медиков, нарушение правил зафиксировано не было.

"Я все еще должен извиняться перед ним за то, что он оставил меня в живых? Рюдигер — очень агрессивный игрок, но в том эпизоде он перешел грань. Я не могу его простить", — заявил Рико в эфире подкаста La Otra Grada.