Кубок Италии: продолжение битвы "Комо" и "Интера" после драмы в Серии А – ОБЗОР İDMAN.BİZ

21 и 22 апреля в Италии пройдут ответные полуфинальные матчи Кубка страны по футболу.

Как передает İdman.Biz, обе пары сохранили интригу после первых встреч: "Комо" и "Интер" не забили голов в первом матче, а "Лацио" и "Аталанта" в Риме сыграли 2:2.

"Интер" - "Комо"

В этой паре на первый план выходит не только счет первого матча, но и весь контекст противостояния в нынешнем сезоне. В полуфинале в Комо команды сыграли 0:0, а затем уже в Серии A "Интер" 12 апреля победил на выезде 4:3, отыгравшись после 0:2. Еще раньше, 6 декабря, миланцы разгромили "Комо" дома со счетом 4:0. То есть в трех матчах сезона "Интер" ни разу не проиграл команде Сеска Фабрегаса, но последний матч показал, что "Комо" умеет создавать лидеру чемпионата очень серьезные проблемы.

Для "Интера" это шанс сделать еще один шаг к возможному "дублю". Команда подходит к ответной встрече после серии результативных матчей и демонстрирует высокую эффективность в атаке. При этом у хозяев нет дисквалифицированных, а решающая игра пройдет на "Сан-Сиро", где "Интер" традиционно выступает уверенно.

У "Комо" тоже есть свои аргументы. Команда проводит один из самых ярких сезонов в Италии, идет в верхней части таблицы Серии A и борется за еврокубки. Для клуба это редкий шанс выйти в финал Кубка Италии, и он уже доказал, что способен навязать борьбу фавориту. Особенно это было заметно в последнем очном матче, где "Комо" играл смело и агрессивно в атаке.

"Аталанта" - "Лацио"

Во второй паре интрига, возможно, еще жестче. Первый матч в Риме завершился со счетом 2:2, так что в Бергамо никто не выходит на поле с преимуществом. Если смотреть на очные встречи сезона, небольшой перевес можно отдать "Аталанте": команды сыграли 0:0 в Бергамо в чемпионате, а затем "Аталанта" выиграла в Риме 2:0.

Для "Аталанты" ключевым фактором станет домашнее поле. Команда уверенно играет в Бергамо и понимает, что один удачный матч выводит ее в финал. При этом хозяева подходят к игре в хорошем игровом тонусе и без серьезных кадровых потерь.

"Лацио" также подходит к полуфиналу в хорошем настроении. Команда одержала важную победу в последнем туре чемпионата и сохраняет боеспособный состав. При этом для римлян это возможность переломить неудачную статистику в матчах против "Аталанты" в текущем сезоне и выйти в финал турнира.