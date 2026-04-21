Леонардо Бонуччи предложил сборной Италии Пепа Гвардиолу

21 Апреля 2026 16:01
Леонардо Бонуччи предложил сборной Италии Пепа Гвардиолу

Легендарный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи выступил с инициативой назначить Пепа Гвардиолу главным тренером сборной Италии. По мнению экс-футболиста, нынешний наставник "Манчестер Сити" является идеальной фигурой для возрождения международного авторитета команды.

Как сообщает İdman.Biz, Бонуччи подчеркнул важность коренных преобразований в структуре сборной. Он отметил: "Самое важное — провести перестройку. Итальянский футбол должен вернуть себе уважение в мире. Сборная снова должна стать великой командой. Сейчас у нас есть перспективные футболисты, но им нужно время для полного формирования. Гвардиола мог бы помочь им в этом процессе".

Напомним, что сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира уже в третий раз подряд. Бонуччи уверен, что приглашение специалиста такого уровня поможет сократить время на возвращение команды в число топ-сборных.

İdman.Biz
Новости по теме

На футболиста "Мидтьюлланна" напали с ножом
20:00
Мировой футбол

На футболиста "Мидтьюлланна" напали с ножом

19‑летнему полузащитнику сделали две операции
"РБ Лейпциг" установил ценник на Яна Диоманда
19:36
Мировой футбол

"РБ Лейпциг" установил ценник на Яна Диоманда

Клуб рассчитывает сохранить ивуарийца еще на сезон
Рашфорд может не остаться в "Барселоне": клуб рассматривает новые кандидатуры на фланг
18:28
Мировой футбол

Рашфорд может не остаться в "Барселоне": клуб рассматривает новые кандидатуры на фланг

В команде также не рассчитывает на нападающего Ансу Фати
Кубок Италии: продолжение битвы "Комо" и "Интера" после драмы в Серии А – ОБЗОР İDMAN.BİZ
18:11
Мировой футбол

Кубок Италии: продолжение битвы "Комо" и "Интера" после драмы в Серии А – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В течение двух дней определятся финалисты второго по значимости турнира в Италии

Ла Лига: "Барселона" все ближе к чемпионству, призрачные надежды "Реала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
17:25
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" все ближе к чемпионству, призрачные надежды "Реала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

"Королевскому клубу" нужно только побеждать, но даже в этом случае от него уже ничего не зависит

Диего Рико: "Я не могу простить Рюдигера за удар коленом в лицо"
16:58
Мировой футбол

Диего Рико: "Я не могу простить Рюдигера за удар коленом в лицо"

Защитник "Хетафе" считает, что игрок "Реала" перешел грань допустимого в эпизоде матча Ла Лиги

АПЛ: "Ман Сити" может стать лидером, а "Челси" остаться без Лиги чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16:13
Мировой футбол

АПЛ: "Ман Сити" может стать лидером, а "Челси" остаться без Лиги чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии состоятся перенесенные матчи 34-го тура

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль