Леонардо Бонуччи предложил сборной Италии Пепа Гвардиолу

Легендарный защитник туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи выступил с инициативой назначить Пепа Гвардиолу главным тренером сборной Италии. По мнению экс-футболиста, нынешний наставник "Манчестер Сити" является идеальной фигурой для возрождения международного авторитета команды.

Как сообщает İdman.Biz, Бонуччи подчеркнул важность коренных преобразований в структуре сборной. Он отметил: "Самое важное — провести перестройку. Итальянский футбол должен вернуть себе уважение в мире. Сборная снова должна стать великой командой. Сейчас у нас есть перспективные футболисты, но им нужно время для полного формирования. Гвардиола мог бы помочь им в этом процессе".

Напомним, что сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира уже в третий раз подряд. Бонуччи уверен, что приглашение специалиста такого уровня поможет сократить время на возвращение команды в число топ-сборных.