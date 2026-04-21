АПЛ: "Ман Сити" может стать лидером, а "Челси" остаться без Лиги чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня и завтра в связи кубковыми матчами в Английской премьер-лиге (АПЛ) будут сыграны три перенесенных матча 34-го тура.
Как передает İdman.Biz, текущая неделя в АПЛ приобретает особое значение: "Челси" рискует еще сильнее осложнить себе борьбу за место в Лиге чемпионов, а "Манчестер Сити" после победы над "Арсеналом" со счетом 2:1 уже вплотную подобрался к лидеру.
В результате у "Арсенала" 70 очков после 33 матчей, у "Сити" 67 после 32, и победа в перенесенной игре с "Бернли" может вывести команду Пепа Гвардиолы на первое место уже до выходных.
"Брайтон" - "Челси"
Для "Челси" это один из ключевых матчей всей недели. Лондонцы идут шестыми и входят в группу команд, у которых по 48 очков, отставая на семь баллов от пятого "Ливерпуля" и на десять от четвертой "Астон Виллы". "Брайтон" занимает девятое место и имеет 47 очков, так что в случае поражения команда Лиама Розеньора рискует не просто потерять темп, а еще глубже увязнуть в борьбе сразу с несколькими прямыми конкурентами.
У этой пары есть и дополнительный подтекст. "Брайтон" выиграл два последних матча чемпионата против "Челси", а в первом круге победил на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:1. Хозяева подходят к встрече с определенными кадровыми потерями: Диего Гомес, Солли Марч и Джеймс Милнер не сыграют, зато Каору Митома должен быть доступен. У "Челси" Эстевао Виллиан точно не выйдет на поле, Энцо Фернандес готов, а решение по Жоау Педру будет принято в последний момент.
"Бернли" - "Манчестер Сити"
Если матч в Брайтоне важен в контексте еврокубков, то встреча на "Терф Мур" напрямую влияет на судьбу чемпионской гонки. После победы над "Арсеналом" "Манчестер Сити" сократил отставание до трех очков и имеет игру в запасе. Именно поэтому для команды Пепа Гвардиолы теперь действительно важна каждая следующая встреча, а победа над "Бернли" может вывести "Сити" на первое место уже до старта основной программы тура.
У "Сити" есть и хорошие новости по составу. Часть игроков вернулась после повреждений, однако некоторые футболисты по-прежнему находятся вне строя. При этом статистика личных встреч полностью на стороне гостей: "Манчестер Сити" выиграл большинство последних матчей против "Бернли" и подходит к игре явным фаворитом. У хозяев ситуация намного тяжелее. Команда идет в зоне вылета, и поражение в этой встрече может окончательно лишить ее шансов на сохранение места в Премьер-лиге.
Расписание 34-го тура АПЛ:
21 апреля
"Брайтон" - "Челси"
22 апреля
"Борнмут" - "Лидс"
"Бернли" - "Манчестер Сити"
24 апреля
"Сандерленд" - "Ноттингем Форест"
25 апреля
"Фулхэм" - "Астон Вилла"
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас"
"Вест Хэм" - "Эвертон"
"Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм"
"Арсенал" - "Ньюкасл"
27 апреля
"Манчестер Юнайтед" - "Брентфорд"
Турнирная таблица перед 34-м туром:
1. "Арсенал" - 70
2. "Манчестер Сити" - 67
3. "Манчестер Юнайтед" - 58
4. "Астон Вилла" - 58
5. "Ливерпуль" - 55
6. "Челси" - 48
7. "Брентфорд" - 48
8. "Борнмут" - 48
9. "Брайтон" - 47
10. "Эвертон" - 47
11. "Сандерленд" - 46
12. "Фулхэм" - 45
13. "Кристал Пэлас" - 43
14. "Ньюкасл" - 42
15. "Лидс" - 39
16. "Ноттингем Форест" - 36
17. "Вест Хэм" - 33
18. "Тоттенхэм" - 31
19. "Бернли" - 20
20. "Вулверхэмптон" – 17