21 Апреля 2026
"Манчестер Сити" планирует масштабную чистку состава летом

21 Апреля 2026 13:54
Английский клуб "Манчестер Сити" намерен провести серьезную ротацию состава в ближайшее межсезонье. Помимо анонсированных ранее уходов полузащитника Бернарду Силвы и защитника Джона Стоунза, команду покинут еще два футболиста.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, после завершения сезона клуб расстанется с Омаром Мармушем и Тиджани Рейндерсом. Оба игрока не смогли оправдать возложенных на них ожиданий после перехода и потеряли место в основном составе команды Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне Мармуш принял участие в 30 матчах во всех турнирах, забив шесть голов и сделав три результативные передачи. Рейндерс в 44 встречах отметился семью забитыми мячами и семью ассистами.

İdman.Biz
