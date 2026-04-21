В чемпионате Франции готовятся к появлению Наполеона

Полузащитник бельгийского "Шарлеруа" Якоб Наполеон стал целью для нескольких французских клубов. "Брест" и "Осер" проявляют интерес к 21-летнему норвежцу, видя в нем усиление для центральной зоны.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.fr, футболист является выпускником академии "Шейда". В нынешнем сезоне хавбек провел 31 матч, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Рыночная стоимость игрока составляет 1,87 миллиона евро. Его действующий контракт с бельгийским клубом позволяет рассмотреть предложения о трансфере этим летом.