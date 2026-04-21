21 Апреля 2026 10:14
Агент Франческо Пио Эспозито исключил уход игрока из "Интера"

Агент Марио Джуффреди опроверг слухи о возможном трансфере нападающего "Интера" Франческо Пио Эспозито в английские клубы. По словам представителя, игрок и команда нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Italia, Джуффреди подчеркнул отсутствие планов по смене клубной прописки. Он отметил, что для Эспозито трансферный рынок никогда не начнется, так как футболист счастлив в составе "нерадзурри". Агент также добавил, что в текущем сезоне 20-летний итальянец превзошел все ожидания своей игрой.

В нынешнем игровом году Эспозито принял участие в 43 матчах, забив девять голов и сделав четыре результативные передачи. Действующее соглашение форварда с "Интером" рассчитано до 30 июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

