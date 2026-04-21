Ламин Ямаль: "Месси - лучший футболист всех времен"

Форвард "Барселоны" Ламин Ямаль назвал Лионеля Месси величайшим игроком в истории футбола. Юный талант выразил надежду, что сможет повторить путь аргентинской звезды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанские СМИ, Ямаль подчеркнул исключительный статус Месси в мировом спорте. Он отметил: "Месси — лучший футболист всех времен. Даже если он не лучший спортсмен в истории в целом, он определенно входит в их число. Все уважают его за то, чего он достиг. Надеюсь, я смогу продолжить его путь".

Отметим, что Ламин Ямаль является воспитанником академии "Барселоны", где Лионель Месси провел большую часть своей профессиональной карьеры, завоевав множество титулов и индивидуальных наград.