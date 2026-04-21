21 Апреля 2026 09:15
Альварес оценен в 200 млн евро для "Барселоны

"Барселона" продолжает интересоваться нападающим "Атлетико" Хулианом Альваресом, однако возможный переход потребует серьезных финансовых вложений.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, мадридский клуб оценивает 26-летнего аргентинца в 200 миллионов евро (~400 млн манатов).

Эта сумма близка к рекордному трансферу в истории футбола - переходу Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро (~444,4 млн манатов) в 2017 году.

В текущем сезоне Альварес провел 47 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 9 результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до середины 2030 года.

İdman.Biz
