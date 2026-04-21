"Манчестер Юнайтед" рассматривает Тчуамени на замену Каземиро

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Орельена Тчуамени. Французский футболист рассматривается в качестве основной замены Каземиро, который покинет английский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, руководство "красных дьяволов" ищет нового высококлассного опорного полузащитника. Контракт 26-летнего Тчуамени с мадридцами рассчитан до 2028 года. Возможная сделка зависит от того, подпишет ли "Реал" нового игрока в центр поля летом и потребуется ли клубу продажа футболистов для финансирования входящих трансферов.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Тчуамени провел 28 матчей, в которых забил один гол. Ранее стало известно, что Каземиро завершит свои выступления за "Манчестер Юнайтед" после финала текущего розыгрыша чемпионата.