23 Апреля 2026
RU

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Тчуамени на замену Каземиро

Мировой футбол
Новости
21 Апреля 2026 09:59
62
"Манчестер Юнайтед" рассматривает Тчуамени на замену Каземиро

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Реала" Орельена Тчуамени. Французский футболист рассматривается в качестве основной замены Каземиро, который покинет английский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, руководство "красных дьяволов" ищет нового высококлассного опорного полузащитника. Контракт 26-летнего Тчуамени с мадридцами рассчитан до 2028 года. Возможная сделка зависит от того, подпишет ли "Реал" нового игрока в центр поля летом и потребуется ли клубу продажа футболистов для финансирования входящих трансферов.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Тчуамени провел 28 матчей, в которых забил один гол. Ранее стало известно, что Каземиро завершит свои выступления за "Манчестер Юнайтед" после финала текущего розыгрыша чемпионата.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

Ламин Ямал рискует не попасть в заявку на ЧМ-2026
17:13
ЧМ-2026

Ламин Ямал рискует не попасть в заявку на ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

вероятность повторного повреждения у 18-летнего вингера сборной Испании составляет 30 процентов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"