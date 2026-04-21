Ямаль: "Мне нравится показывать, что я делаю за пределами поля"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль поделился мнением о своей популярности и ответственности, которая приходит вместе со звездным статусом.

Как сообщает İdman.Biz, молодой футболист отметил, что современный футбол изменился, и болельщикам важно видеть не только игру, но и жизнь игроков вне поля.

"Людям интересно, что вы делаете за пределами поля, и мне нравится это показывать. Но быть звездой - это большая ответственность, ведь вам подражают дети, и нельзя ошибаться", - заявил Ямаль журналистам.

По его словам, он старается осознанно относиться к своим действиям и словам, понимая влияние на аудиторию, хотя признает, что в силу возраста может допускать ошибки.

Отметим, что ранее Ямаль был признан лучшим молодым спортсменом 2025 года по версии Laureus.