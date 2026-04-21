Португальский защитник назвал Роналду своим идолом

Защитник тольяттинского "Акрона" Родриго Эсковаль признался, что считает Криштиану Роналду своим кумиром.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Матч ТВ", португальский футболист отметил, что не сомневается в уровне легендарного нападающего и уверен, что тот еще проявит себя.

"Для меня Криштиану - идол, без всяких сомнений. Многие говорят, что его время прошло, но у каждого свое мнение. Я считаю, что он еще способен показать высокий уровень", - заявил Эсковаль.

Отметим, что на данный момент на счету Роналду 969 голов в карьере, что делает его лучшим бомбардиром в истории футбола.